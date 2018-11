Fællesskaber bør rumme forskellighed

Positivt at danskerne mødes i fællesskaber. Husk at få alle med

Det ligger ligefor at konkludere, at vi lever i hver sin boble, når man ser de mange bøjede nakker med blikket fæstnet på mobiltelefonens lysende skærm. I toget, i venteværelset – ja selv i køen i supermarkedet.

Men som det fremgår af Kristeligt Dagblads nye serie om emnet, så har fællesskaberne det godt. Civilsamfundet trives, mange finder sammen om en sag eller interesse, og overalt er der frivillige i gang. I det helt virkelige liv, hvor man mødes, ser hinanden i øjnene, drøfter en bog, lytter til andres argumenter i teologiske samtalesaloner eller går sammen om spisegrupper.

Det er godt med den store interesse for at mødes, og positivt at de såkaldte sociale medier netop understøtter de fysiske fællesskaber. Facebook er ikke bare likes og udstilling af egne succeser, men også stedet, hvor grupper arrangerer løb, indsamlinger eller læseaftener.

Men de mange fællesskaber rummer også en risiko for eksklusion. For det er nemt at finde sammen med de mennesker, der ligner os selv, kommer fra samme sociale baggrund og har samme holdninger og interesser. Det er naturligt. Men vi skal have alle med. Også de ensomme ældre mænd, de unge piger, der ikke tror, de er gode nok, og dem, der ikke er en del af arbejdsmarkedet. For dem kræver det en større overvindelse at dukke op til en samtalesalon eller en udstilling i et privat hjem.