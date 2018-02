Fasten er en tid til besindelse

Den gamle kirkelige faste minder om mådeholdets betydning

Den filosofiske psykolog Svend Brinkmann har fået næsten gurustatus med sine tre storsælgende bøger ”Stå fast”, ”Ståsteder” og ”Gå glip”. I alle bøger kredser han om betydningen af at forsage tidens selvudvikling, at være rodfæstet og at turde udvise mådehold. Hans seneste bog fokuserer netop på kunsten at begrænse sig, fordi mennesker ikke bare formes af alt det, de vælger til, men i høj grad også af alt det, de vælger fra og går glip af. I et sekulariseret liv, som de fleste lever, har selvudviklingen i et vist omfang optaget religionens plads, og når livsperspektivet er dette ene korte liv, fylder mennesker det manisk op med aktiviteter i en evig og umættelig jagt på fylde og lykke.