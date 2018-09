FN må indrette sig på ny virkelighed

FN var og er nødvendigt, men skal finde sin nye rolle

FN blev skabt af nødvendighed. På et tidspunkt, hvor store dele af verden lå i ruiner efter to verdenskrige, blev FN – Forenede Nationer – etableret som et fælles fundament i forsøget på at rejse sig efter de uhyrligheder, som ingen havde troet var mulige. Danmark var blandt de 51 stiftende lande. I dag er der 193 lande i FN, hvoraf de fleste var samlet til den årlige generalforsamling i New York i den forløbne uge.

FN var nødvendigt. Og FN er nødvendigt. Men meget i verden har ændret sig siden 1940’erne, og FN kan ikke længere gå ud fra, at organisationens eksistensberettigelse står lysende klart for kommende generationer.

Det hænger sammen med, at FN længe har været en svag organisation, som har excelleret i diplomatisk hændervriden og politisk uklarhed. Som har lanceret mængder af uforankrede, ufolkelige initiativer og FN-dage for dit og dat, der aldrig har slået rod. Som har udmærket sig ved at placere Saudi-Arabien for bordenden i Menneskerettighedsrådet. Og hvor FN’s Sikkerhedsråd, der også afspejler magtforhold fra tiden efter Anden Verdenskrig, ofte har vist sin manglende evne som handlekraftigt organ for global sikkerhed.

Problemerne med FN er mange. Men det betyder ikke, at FN er ligegyldigt. Faktisk er organisationen vigtigere end nogensinde i en tid, hvor verden i udtalt grad savner retning, og hvor gamle, bilagte konflikter truer med at bryde ud igen.