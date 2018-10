Forfatterskolen måtte reagere

At afvise rygter om krænkelser ville være uanstændigt

Det har ikke skortet på kritik af Forfatterskolens bestyrelse, siden den i fredags udsendte en pressemeddelelse om, hvordan skolens rektor er blevet opsagt, og man samtidig opretter en midlertidig whistleblower-ordning, som ”kan benyttes af alle med informationer om hændelser eller episoder, hvor Forfatterskolens nuværende eller tidligere ledelse eller ansatte har udvist uacceptabel adfærd eller medvirket til krænkelser eller chikane af anden art.”

Det kan meget vel være en forhastet og forkert beslutning at opsige rektoren, der ifølge de hidtidige skriverier ikke personligt forbindes med konkrete sager om krænkelser, hvilket har fået flere til at kritisere Forfatterskolens ledelse for at reagere på rygter på bekostning af medarbejdernes retssikkerhed.

Men hold da op, hvor er det også en svær situation, skolens bestyrelse sidder i. For en bedre kultur har der i sandhed været brug for, siden den forrige rektor fratrådte netop med afsæt i en sag, hvor han erkendte at have krænket en elev. Så hvad gør man, når man som bestyrelse modtager et brev, underskrevet af 55 forfattere, heriblandt flere af Danmarks største forfatternavne, som på baggrund af sejlivede rygter om en fortsat usund kultur i forholdet mellem lærere og elever venligt opfordrer til, at skolens ledelse undersøger, om der er hold i rygterne?