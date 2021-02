Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Af Anders Ellebæk Madsen , redaktør for kirke, tro og historie

Universitetsmarxismen kan være en nøgle til at forstå nutidens islamforskning. Den dominerede i årtier en lang række forskere, som i dag er skeptiske over for modebølgen