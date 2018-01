Forsvar Grønlands selvstyre

Grønland må tage de sociale og økonomiske udfordringer på sig

Folketinget havde i fredags en meget grundig forespørgselsdebat om Grønlands selvstændighedsproces, rejst af Dansk Folkeparti. Partiets ordfører, Søren Espersen, var som sædvanlig stærkt kritisk over for udviklingen i Grønland. Han advarede mod en sandsynlig kommende økonomisk bankerot for landet. Ganske vist går det godt for fiskeriet for tiden, men forude venter store strukturelle problemer, blandt andet på grund af pensionsforpligtelser over for en stigende andel af ældre og færre erhvervsaktive. Naalakkersuisut (Det grønlandske selvstyre) vil investere voldsomt for at få gang i økonomien. Blandt andet skal der tilsyneladende bruges 3,5 milliarder kroner på at udbygge tre lufthavne for at styrke turisterhvervet. Som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tørt noterede, ville den investering herhjemme svare til, at vi købte 55 gange så mange jagerfly til forsvaret som det, der er ved at blive gennemført. Det kan ikke hænge sammen.