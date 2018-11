Gå efter manden, ikke bolden

Fodboldbøller skal stilles til ansvar for afstumpet opførsel

Et af forsvarets fly kredser over byen, så man kan få det bedste overblik over de rivaliserende grupper. Få timer senere bryder det løs – som så mange gange før. Store sten og tåregas kastes mod politiet, og vejene spærres af brændende affaldsspande. Da det hele er slut, er syv af ballademagerne anholdt, mens 70 betjente er blevet udsat for vold – fem af dem i så alvorlig grad, at det kræver behandling.

Nej, der er ikke tale om uro i Mellemøsten eller voldelige demonstrationer ved det amerikanske midtvejsvalg. Der er såmænd bare tale om en søndag eftermiddag i Danmark, centreret omkring en fodboldkamp mellem Brøndby og FC København. Om en afstumpet fodboldkultur, hvor simple bøller udviser en skræmmende mangel på empati, når de i en forskruet opfattelse af ære føler, at de skal repræsentere deres fodboldklub gennem vold og hærværk. Til fysisk og psykisk skade for andre, ikke mindst de udsendte betjente, og til økonomisk skade for skatteborgerne, der skal betale for politiets arbejdstimer, for oprydning og for behandling af de skadede – for slet ikke at tale om, hvad det koster at sende et af forsvarets fly i luften.

At en fodboldkamp anno 2018 skal pakkes ind i militært isenkram og mandsopdækkes af snesevis af betjente, er absurd og utilstedeligt. Og åbenbart uhyre svært at komme til livs, eftersom både politikere, fodboldklubber og politiet i årtier har forsøgt med alt fra bøder til karantæne, men forgæves.