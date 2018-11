Gå til kirken efter trøst

Det er meningsfuldt at mindes de døde på allehelgensøndag

Den omsiggribende markering af halloween, som fandt sted onsdag aften i denne uge, viser, hvor vigtigt det er, at kirken fejrer allehelgen, sådan som det sker ved gudstjenesterne på søndag.

Mens børnenes makabre karnevalsleg med uhygge, udskårne og skræmmende græskar, zombier og spøgelser er blevet omdrejningspunktet for en stadig mere kommerciel fejring af den importerede halloween-fest, er det den kristne dødsforståelse og mindet om de døde, der står i centrum for markeringen af allehelgen.

På internettet kan man finde et billede af et græskarhoved med det livsbekræftende bibelske budskab udskåret: ”Frygt ikke.” Det er en stille protest mod alt det, som halloween ikke var i sin oprindelighed, men som festen har udviklet sig til at blive: Uhygge og frygt for døden.

Allehelgen er det modsatte af halloween. Denne tidligere oversete og næsten glemte højtidsdag er på få år blevet en af de største dage i kirkeåret. Heldigvis har dyrkelsen af rationalitet og sekularisering affødt en modbevægelse, som uden tvivl har sin del af forklaringen på allehelgens genkomst som markant kirkelig højtid.

Her dyrkes hverken uhygge eller frygt for døden, men mindet om de døde sættes ind i en rituel og liturgisk ramme, som gør det lettere for mennesker at forholde sig til det uafvendelige. Vi har mistet nærtstående familie eller venner, og en dag skal vi selv miste livet.