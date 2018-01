Ghettoplan igen-igen

Opgør med parallelsamfund er ikke nyt, men nødvendigt

Vi har været der før. Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale lancerede et opgør med ghettoerne, var det langtfra første gang, at en dansk regering blæser til kamp mod parallelsamfund. Statsministeren genbrugte sågar formuleringer fra sin åbningstale til Folketinget i 2010, hvor han også talte om ”huller i danmarkskortet”. Men hullerne er der endnu, og de har efter alt at dømme også vokset sig større, i hvert fald i danskernes bevidsthed.