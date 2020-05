Kristeligt Dagblad mener: Grænsen bør åbnes med omhu

På tide at prioritere samhandlen og løfte grænsebomme en smule

En genåbning af de danske grænser har ikke ligget øverst på prioriteringslisten hos Mette Frederiksen under coronakrisen. For den socialdemokratiske statsminister har det efter eget udsagn handlet om skolebørnene, om detailhandlen, om restauranterne. Men nu da anden fase af genåbningen af Danmark går i gang i dag, er det på tide, at statsministeren retter sit fokus mod grænserne, hvis ikke Lulu Zieglers vise fra 1948 om at være den sidste turist i Europa skal blive til bitter realitet.

Turisterhvervet og flybranchen styrtbløder, og flere borgmestre og erhvervsorganisationer undrer sig med rette over, at grænserne end ikke indgår i de næste faser for genåbningen af samfundet, som regeringen op til weekenden aftalte med Folketingets partier. Som det efterhånden er blevet politisk kutyme har regeringen fået det, som den ville have det og frie tøjler til blot at melde ud om sin dialog herom med nabolandene inden den 1. juni.

Det er en dialog, der ikke må syltes, nu da diskussionen om at genåbne grænserne føres med stor intensitet i mange EU-lande, og kun en koordineret og kontrolleret åbning af de indre grænser vil give mening, samtidig med at EU’s ydre grænser fortsat er lukket i.

Som flere eksperter noterer sig i dagens avis, har grænselukningerne vist sig at være overraskende effektive i den første fase af pandemien. Nu gælder det næste fase, hvor det fortsat handler om at være påpasselig for at holde smittespredningen under kontrol, men også i høj grad om at få hjulene i gang igen. Danmark er som eksportnation afhængig af samhandel og har som lille nation nydt enorm gavn af EU’s indre marked og de åbne grænser. Ligesom der gælder visse restriktioner, når detailhandlen, kirker og biblioteker genåbner i fase 2, bør der efter grundige overvejelser kunne indføres overordnede retningslinjer for en kontrolleret samhandel og trafik over grænserne uden at sætte den succesrige virusinddæmning over styr. Det indebærer som så mange af de andre coronaindsatser vanskelige dilemmaer, for grænsen kan hverken næppe åbnes for alle eller på vidt gab.

Her er det oplagt at se på smittetallene i vores nabolande, og især i de grænse-regioner, der ligger tættest på. Hvis der også dér er styr på situationen, bør definitionen på, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at rejse over grænsen, udvides til også at gælde for eksempel virksomhedsmøder. Og det er værd at overveje at lade folk fra Slesvig-Holsten rejse ind over grænsen og holde ferie i danske sommerhuse, som de har booket og betalt, mod forevisning af selvsamme booking. Til gengæld er det straks mere vanskeligt at åbne grænserne til Sverige, som har kørt en langt mere lempelig strategi end Danmark og Tyskland med langt højere smittetal til følge.

Partierne har i deres aftale lagt op til en differentieret tilgang til genåbningen alt efter de forskellige smittetryk i landsdelene. Dette bør ligeledes gælde grænserne, hvis der under asken igen skal ”vågne et liv”, som Lulu Ziegler også sang i ”Den sidste turist i Europa”.