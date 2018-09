Hektisk børne-tv er et spejl af tiden

Forældre må gå forrest, hvis børn skal evne at fordybe sig

Ville en tv-producent anno 2018 sige god for et børneprogram med en trædukke, som i et – mildt sagt – langsomt tempo taler om vind og vejr med sin kvindelige medvært? Eller hvad med et program, hvor en ældre mand klipper papirklip?

Nej, begge idéer ville formentligt blive skrottet ganske tidligt i processen med deres åbenlyse mangel på drama, tempo og hurtig underholdning. Ikke desto mindre er der tale om to af dansk børne-tv’s klassikere, ”Ingrid og lillebror” samt Jørgen Clevins ”Legestue”.

Nu skal man ikke forfalde til overdreven nostalgi, for måske de højtelskede programmer fra 1960’erne og 1970’erne ikke kun har fået deres særlige status, fordi de var helt unikke, men fordi der dengang ikke var andre alternativer. Det er der derimod i dag, faktisk så mange, at børnenes gunst forsøges vundet med en myriade af programmer, der med hurtige klip og et hektisk tempo skal fastholde opmærksomheden, så børnene ikke zapper videre til en af de mange andre kanaler. Ja, overordnet er tempoet blevet så højt, at det kan forringe børnenes evne til opmærksomhed og fordybelse, advarer fagfolk i Kristeligt Dagblad i dag.

Der produceres stadig masser af godt børnefjernsyn, og her formår det så ofte udskældte DR med sin børne- og ungdoms-afdeling at fastholde sin internationalt anerkendte position som formidler af børne-tv, der i respekt for barnet både underholder og gør klogere uden at forfalde til hverken belærende overlærer-jargon eller plat barnlighed.