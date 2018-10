Historie fortælles med ny åbenhed

Kristendom er ikke mere fast skurk i historiedebatten

Litteraten Georg Brandes og det moderne gennembrud er et af de mest omdiskuterede punkter i dansk historie. Igennem et århundrede er perioden igen og igen blevet formidlet i skoler og bøger som et heroisk opgør med en nationaltsindet kristen kultur, der repræsenterede lukkethed, forstillelse og intolerance. Men det er langtfra nogen objektiv skildring, og der findes gode argumenter for det modsatte synspunkt, som man kan læse om i Kristeligt Dagblad i dag. Her behandles en ny bog, ”Konfliktzonen Danmark”, der gengiver kampe om fortolkningen af den danske historie i de seneste 200 år.

Diskussionerne om DR’s gengivelse af danmarkshistorien, og i særdeleshed 1864-krigen, er begge udtryk for tidens ideo-logiske debat om fortiden. Ikke mindst kristendommens historiske betydning for samfundsudviklingen er en varm kartoffel i disse år, ligesom den var for Brandes i slutningen af 1800-tallet. Så varm, at den indgår i den nuværende regerings værdigrundlag. Ikke bare blandt politikere, men også blandt intellektuelle er der i disse årtier en ny åbenhed for, at vore egne åndelige rødder kan have spillet en positiv rolle for landets udvikling. Det er tiltrængt efter en lang periode domineret af historieskrivning, der har været fordomsfuld over for tradition og religion.

Den politisk brug af historien har fået megen kritik. Men den er ikke i sig selv et onde. Den lange afnazificering af Tyskland har for eksempel været en ideologisk brug af historien, der var nødvendig. Selvom der er grelle eksempler på, at historien er blevet misbrugt politisk, er det mere realistisk at håbe på en sund politisk brug af historien end slet ingen politisk brug af historien.