Hold børn i syge familier hjemme

Det giver ikke mening, at børn fra coronasyge familier skal i skole

I morgen begynder anden del af velfærdssamfundets store coronaeksperiment. Første del handlede om at lukke vitale dele af det ned for at få bugt med den dødelige virus, covid-19. Eller i hvert fald at få så meget bugt med den, at hospitalsvæsenet kunne holde sig på den efterhånden kendte grønne kurve. Det vil sige med så få alvorligt syge, at intensivafdelingerne kunne følge med. Det mål synes i høj grad at være nået med den danske regerings strategi.

Nu skal der lukkes en smule op. Omkring halvdelen af landets kommuner er blevet klar til i morgen forsvarligt at tage imod børn i daginstitutioner og skoler op til og med 5. klasse. I løbet af resten af ugen vil hele landet ifølge Kommunernes Landsforening komme med.

Med en vis ret er det blevet kritiseret, at man begynder med de mindste børn. Det er dem, der har sværest ved overholde hygiejne- og afstandskrav, og hvis man var begyndt med de ældste elever, kunne de have fået chancen for at tage folkeskolens afgangseksaminer. Men som meget i denne krise handler det om noget andet end børnenes ve og vel. Ved at sende de mindste i institution giver man deres forældre bedre muligheder for at vende tilbage til arbejdet. Så økonomiske motiver synes i høj grad at være styrende for beslutningen.

Mere ubegribeligt er det dog, at Sundhedsstyrelsen samt Børne- og Undervisningsministeriet (i hvert fald indtil redaktionens slutning) har fastholdt, at børn fra familier med coronapatienter godt kan møde op i skole og institutioner fra i morgen. Argumentet har været, at patienter jo alligevel skal leve isoleret fra resten af familien. Forståeligt er både forældreorganisationer og flere politiske partier bekymrede over det budskab. Covid-19 har vist sig at være ualmindelig uberegnelig og smitsom og har for eksempel kunnet sprede sig vildt blandt hospitalspersonale, der ellers tager alle tænkelige forholdsregler for at undgå det.

Det er svært ikke at tænke, at der ligger en anden dagsorden bag åbningen for at sende børn fra syge familier ind i institutionerne. Nemlig at den danske strategi har vist sig at blive lidt for stor en succes. Nu smittes så få, at udbruddet herhjemme muligvis vil være forbi, før befolkningen har opnået den såkaldte flokimmunitet. Det kunne betyde, at hele nedlukningsforløbet må begynde forfra til efteråret, hvis sygdommen vender tilbage.

Problemet med tesen er, at ingen reelt ved, hvordan sygdommen vil udvikle sig på langt sigt, om det overhovedet er muligt at udvikle en flokimmunitet, og hvor længe den i så fald vil holde. Allerede nu er der beretninger om tilbagefald hos patienter. Under ingen omstændigheder kan det imidlertid retfærdiggøres, hvis børn fra syge familier skal bruges til at bringe smittespredningen op i gear. Det kunne tilmed give grimme konflikter helt ned i den enkelte klasse eller vuggestue. Derfor må rådet til forældre med kendt coronasmitte inden for hjemmets vægge være: Hold jeres børn hjemme, til alle i familien er raske.