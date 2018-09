Integration handler også om tro

Myndighederne burde bruge kirkens viden om kulturmøde

I Haderslev findes en kirkelig kvindeklub for nydanskere, der mangler netværk. For venskaber kan gøre det lettere at blive integreret i det danske samfund. Og som Kristeligt Dagblads nylige initiativkonkurrence viste, blomstrer integrationsarbejde mange steder i landets kirker. De har faktisk opbygget en reel kompetence for kulturmøde, som løfter en svær opgave i alle dele af landet. Men myndighederne lader ikke til at være interesseret i den viden, som det fremgår af Kristeligt Dagblad i dag.

Københavns Kommune har nemlig udsendt et udkast til en integrationsplan, som har fremkaldt protest fra kirkeligt hold. Det er problematisk, at religion ikke er del af planen for at integrere de tilkomne, for den har stor betydning for mange indvandrere, lyder det fra provst i Amagerland Provsti i hovedstaden Poul Bo Sørensen, der har skrevet et høringssvar på vegne af Stiftsudvalget Folkekirken og Religionsmøde.

At myndighederne går uden om religion i integrationsarbejdet, er desværre ikke bare et regionalt fænomen, men også et nationalt og internationalt. Mange steder er det politiske svar på integrationsproblemer at lukke øjnene for religion og i stedet opfinde nye verbale konstruktioner som ”boligsociale problemer” og ”normbrydende gadeadfærd”, som kommunen beskriver det i sin integrationsplan. Men ordene fortæller deres egen historie om konfliktskyhed og berøringsangst.