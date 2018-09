Jo, vi lærte noget af finanskrisen

Men der kommer nye kriser. Det ligger i systemets natur. Og vores

Danmark har sammen med andre lande truffet mange forholdsregler mod nye kriser i tiåret, der er gået, siden den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers krakkede og satte skub i den globale finanskrise. Den var en historisk dyb og langvarig økonomisk vinter, som vi først nu for alvor har fået rystet af os. Men det hele har ikke været forgæves. Lovgivere og myndigheder har lært noget, og derfor står vi nu med en langt sikrere finansiel sektor, end vi gjorde i 2000’erne. Regulering virker.

Så er alt godt, ikke?

Desværre nej. Regulering af markedsøkonomien kan der stort set kun siges godt om. Så længe reguleringen ikke lammer det, der er fidusen ved markedsøkonomien, nemlig markedet, er det et fælles gode, at der eksempelvis sættes begrænsninger på bankers udlån, at der stilles krav til finansvirksomhedernes pengemæssige polstring, og at spekulativt betinget ekspansion bremses.

Det tog lang tid, før lektien blev almindelig anerkendt, men nu sidder den fast: Kapitalismens redning hedder ansvarlig kapitalisme.

Historisk har kapitalistiske samfund med en stor offentlig andel i økonomien – hvilket løst kan oversættes til: en stor velfærdssektor – klaret sig bedre end alle andre typer af samfund, både i tid og i geografi. Danmark har i nogle menneskealdre været et mønster på denne samfundstype. Når vi alligevel ikke her efter dags kan love hinanden en evig økonomisk sommer under en blå himmel, skyldes det to ting. Markedsøkonomiens natur. Og menneskets natur.