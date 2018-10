Journalistikkens nødvendighed

Pas godt på pressen. Dens afsløringer skaber bedre samfund

Det er vigtigt for et velfungerende samfund at have en stærk kvalitetspresse. Den seneste tids store medieafsløringer af rige menneskers skatteunddragelser, af bankers og finansfolks svindel med de europæiske statskasser og bankers hvidvaskning af penge er alle opmuntrende eksempler på, hvad en dygtig presse formår.

DR og Politiken har bidraget til et netværk af internationale mediers afdækning af, hvordan internationale finansfolk og banker har malket europæiske statskasser for et svimlende milliardbeløb. Pengene er endt i rigmændenes lommer, men burde have været brugt på skoler, hospitaler og plejehjem.

I det seneste år har dygtige journalister på Berlingske arbejdet på at afdække den omfattende hvidvaskning af penge i Danske Bank.

Før det var der afsløringerne af Panama-papirerne og Paradis-papirerne, som de er blevet kaldt. Den sag begyndte hos den tyske kvalitetsavis Süddeutsche Zeitung, der valgte at arbejde sammen med et stort netværk af medier, herunder DR og Politiken i Danmark. På baggrund af lækkede dokumenter afslørede de, hvordan mange virksomheder og private, også ledende politikere i en række lande, havde gemt indtægter i skattely.

Inden for journalistikken står Watergate-afsløringen fra begyndelsen af 1970’erne, der endte med den amerikanske præsident Richard Nixons afgang, som stjerneeksemplet på, hvordan frygtløse journalister i en dygtig presse kan bruge deres indflydelse til at holde et beskidt system rent. Den seneste tids afsløringer i pressen er nye eksempler på, hvor nødvendigt det er for et samfund, at pressen kan levere dygtig journalistik.