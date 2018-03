Kan EU nærme sig europæerne?

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Af Anders Ellebæk Madsen , Redaktør for kirke, tro og historie

Igen er EU blevet den store taber ved et valg. Hvad kan man gøre?

Da Emmanuel Macron blev valgt til Frankrigs præsident i maj 2017, kunne man høre mange sige, at det markerede en ny politisk vending i Europa: væk fra populismen og i mere Europa-positiv retning. Men det var snarere omvendt. Frankrig fulgte et mønster for opgør med etablerede magter i Europa. Den udvikling har det nylige valg i Italien bekræftet, og man kan læse mere om grundene til skreddet i dagens avis.