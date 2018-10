Kendisser skal ikke præge fødsler

Danmark har vist vejen i indsats mod unødvendige kejsersnit

Den menneskelige krop er fascinerende og foruroligende. Den magter det utroligste og vil samtidig med tiden stå som et arret landkort over de slag, livet giver os alle.

Men i disse år lader det til, at kroppen i stigende grad ønskes fastfrosset i en evigung tilstand: Plastikoperationer er blevet en slagvare på busreklamer, helseguruer lover livslang lykke, hvis man dropper gluten og spiser chiafrø, og på de danske landeveje okser tusinder af danskere af sted på hundedyre cykler, mens alderen snapper dem i haserne.

Over for dette står en voksende gruppe unge med en følelse af aldrig at være pæne nok, stærke nok, attraktive nok. En følelse, der for mange udvikler sig til selvhad og selvskade.

At kropsfikseringen ikke kun er et dansk fænomen, kan man læse i dagens avis. Nye tal viser, at hvert femte barn i dag kommer til verden ved hjælp af kejsersnit, og at det i flere lande er mere end halvdelen af børnene, der fødes ved kejsersnit.

Denne udvikling kan ikke kun forklares med fødselsvanskeligheder, men må også ses i lyset af et ændret syn på kroppen. Og her spiller det uden tvivl en rolle, at mange spejler sig i et indflydelsesrigt kendis-segment, hvor mange køber sig til et kejsersnit, så de hurtigere kan komme tilbage på den røde løber. Too posh to push, som det sarkastisk lyder på engelsk – for fin til at presse.