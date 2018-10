Klimasatsning er sund fornuft

At prioritere klimaet er rigtigt og passer til vores kultur og historie

Lad os bare sige det, som det er. Når klimasagen på kort tid er røget helt i top af den politiske dagsorden, med gårsdagens ambitiøse klimaudspil fra regeringen som den foreløbige kulmination, skyldes det ét grundlæggende forhold: at det kan betale sig, politisk og økonomisk.

Politisk, fordi klimasagen efter et langt tilløb er blevet et område, hvor et hastigt voksende antal danskere forventer politisk handling. Økonomisk, fordi Danmark trods sin lidenhed faktisk har et forspring inden for vind-, vand- og miljøteknologi, som man kan tjene penge på i den store, vide verden. Mange penge.

Så når Venstre i løbet af få år har bevæget sig fra at være et overvejende klimaskeptisk til overvejende klimavenligt parti, er det først og sidst et udslag af gammeldags købmandsskab og politisk fornemmelse. Og de gør det vel at mærke uden at genere partiets venner i landbruget alt for meget. Oppositionens obligatoriske kritikpunkter kan ikke ændre det faktum, at den klimapolitiske agenda i Danmark ikke længere er et spørgsmål om for eller imod, men om hvordan og i hvilket omfang.

Hvis man ser strengt rationelt på regeringens klimaudspil, vil det naturligvis ikke batte noget som helst, at lidt flere danskere køber elbiler, eller at skove i Jylland opsamler CO2, i takt med, at Kina i disse år bygger gigantiske kulkraftværker til at forsyne en voksende middelklasse. Men hverken politik eller menneskelivet handler kun om det strengt rationelle.