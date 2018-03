Kom frit frem, politikere

Folketingsmedlemmer må melde klart ud på etiske punkter

Politikere bliver af og til tavse, når komplicerede etiske spørgsmål kommer til diskussion. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ville for eksempel ikke sige klart, hvad hun mener om omskæring af nyfødte drengebørn, som det praktiseres af jøder og muslimer, da en borger spurgte i udsendelsen ”Ring til regeringen” på P1 fornylig.

Det samme skete, da skatteminister Kristian Jensen (V) gæstede ”Quizzen med Signe Molde” på DR2 i denne måned. Han gjorde en tapper indsats for ikke at sige, hvad han mente om et forbud mod drengeomskæring, som var emnet for et langt indslag, og som et borgerforslag kræver lovgivning imod.