Krav til forældre er gået for vidt

Samarbejde er godt, men der er brug for tydeligere afgrænsning

Det ene øjeblik bliver forældre kritiseret for at curle børnene for meget, når de bærer skoletaskerne helt ind i klasseværelset, ringer midt i undervisningen eller klager til læreren over dette eller hint. Og det næste øjeblik er de selvsamme forældre ved at drukne i forventninger fra skolen på det berygtede forældreintranet. Der skal læses 20 minutter hver dag derhjemme, man skal levere lopper til det årlige marked, og i øvrigt er der en kunstudstilling i klassen torsdag klokken 15. De forældre, der kan hekse og flekse, møder frem. Og de børn, der i forvejen måske har det lidt svært, kan se skolen invaderet af kammeraternes entusiastiske forældre.

De seneste to årtiers diskurs om skole-hjem-samarbejde og forældreinvolvering og mantraet om fælles ansvar for trivslen i klassen har i den grad brug for et eftersyn, og opgavefordelingen bør i højere grad gøres klar. Forældre skal trygt kunne sende børnene i skole i forvisning om, at lærerne leverer en kvalificeret undervisning, ligesom skolen med rette kan forvente, at eleverne er veludhvilede, har spist morgenmad og i øvrigt kan opføre sig respektfuldt over for andre. Men at gøre forældrene ansvarlige for stort og småt, der sker i skoletiden, holder ikke. Mor og far er ikke med i skole, og skolen bliver svag, hvis den er afhængig af, at de problemer, der opstår i klassen, skal løses i 24 forskellige hjem.

Som det fremgik af Kristeligt Dagblad i sidste uge, mener lærernes fagforening, Danmarks Lærerforening, at de mange og stadig flere forskelligartede krav til forældrene skyldes den forhadte folkeskolereform og ikke mindst lærernes arbejdstidsaftale, som ifølge lærerne har drænet skolen for ressourcer. Men nok er reform og lockout skyld i meget, men når danske forældre er ved at drukne i diffuse krav fra skolerne, er der langt mere på spil. Det handler om tidsånden, hvor individualisering og fokus på den enkelte har taget overhånd, og hvor lærernes autoritet igennem mange år – også før der var noget, der hed folkeskolereform – har været i frit fald.