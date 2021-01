Kristeligt Dagblad mener: Trump bør stilles til ansvar uden at blive gjort til martyr

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Trump bør hverken slippe for straf eller blive gjort til martyr. Det er både rigtigt og nødvendigt at lade retfærdigheden ske fyldest. Men USA har brug for heling og retfærdighed. Hver ting til sin tid