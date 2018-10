Kristen kvinde ud af dødens skygge

Pakistansk kristen går fri, men blodtørsten bliver

Mange drog et lettelsens suk i går, da det kom frem, at Asia Bibi blev frifundet i Pakistan. Den kristne kvinde har siddet på dødsgangen siden 2010 med udsigt til at blive hængt for blasfemi.

Asia Bibi er blevet det store ikon på undertrykkelsen af kristne i den islamiske verden, hvilket er en af vor tids vigtigste religiøse begivenheder. Vatikanet er gået fuldtonet ind i sagen, og formanden for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani, sagde for nylig, at hun ”kun sidder i fængsel, fordi hun er kristen”.

Selvom frifindelsen er glædelig, efterlader sagen ikke mange lyspunkter. Den afslører en forfærdelig virkelighed i Pakistan.

Den katolske kvinde, der har fem børn og er analfabet, har en del af tiden siddet i en 3 x 3 meter celle og haft behov for beskyttelse mod andre fanger. Det sker nemlig, at blasfemi-anklagede myrdes i pakistanske fængsler, og ifølge britiske medier har Asia Bibi fået udleveret rå mad og selv tilberedt den, fordi man frygtede forgiftning.

Den pakistanske islamisme kommer ofte fra neden: Overgrebet begyndte på en mark, hvor Asia Bibi drak af en muslimsk kvindes kop og blev anklaget af andre markarbejdere for besudling af vandet. En folkemængde tævede hende senere foran familiens hus. Og dommeren modtog tilsvarende en stående ovation fra tilhørerne, da han dømte hende til døden. Forløbet viser, hvorfor et demokrati kan være vanskeligt at realisere i en islamistisk kultur. Brutaliteten kan vinde.