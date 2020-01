Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Forløbet omkring Kristian Jensen rører ved et presserende dilemma i dansk politik: Hvordan skal de stadigt mere topstyrede partier kunne udvikle sig, uden at menige folketingsmedlemmer politisk talt får kappet hovedet af, hvis de markerer et ikke-autoriseret standpunkt?