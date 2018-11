Kulturens rammer bør ændres

Kunst bliver ikke dårligere af, at kunstnere udviser respekt

Tag et kig på fortiden. Særligt én myte har defineret mange kulturinstitutioner: myten om den grænseoverskridende kunstner. Forestillingen hviler på en antagelse om, at kunsten overskrider grænserne mellem ellers aflukkede rum i det borgerlige samfund. Den står i opposition til normer og regler, der pr. definition sætter grænser. Og den står i opposition til en normal inddeling af hverdagslige fænomener i modsætningspar, for eksempel nat og dag, drøm og virkelighed, had og kærlighed, godt og ondt. Kunsten går til grænsen og overskrider den ved at vise, at mange fænomener rummer modsætninger i sig.

Fra denne etablerede opfattelse af kunst som grænseoverskridende er der ikke langt til at iscenesætte også kunstneren som grænseoverskridende. Antagelsen er, at man for at skabe grænseoverskridende kunst tillige må overskride egne grænser, leve et bohemeliv og beruse sig og med sin helt unikke og ukonforme levevis afsløre medmenneskers liv som spidsborgerlige og hæmmede.