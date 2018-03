Lad os mindes de døde

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Gravsted sløjfes nu hurtigere, og glemselskulturen breder sig

På landets kirkegårde mindes man de døde. Kirkegårdene er en del af den fælles erindringskultur. Man kan på kirkegårdsvandringer se gravsten over mennesker, der har sat deres præg på landets eller det lokale samfunds udvikling.

Vigtigst af alt er, at man kan mindes og erindre sine egne døde slægtninge og venner. Kirkegårdene har aldrig været ment som steder, hvor de døde kommer i jorden for at blive glemt så hurtigt som muligt. Men en del af den herskende begravelseskultur peger desværre i den retning.