Lighedsdebatten er unuanceret

Idealet om total lighed mellem mennesker er problematisk

”Alle mennesker er skabt lige.” Taget for pålydende er ordene i den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776 det rene vrøvl. Det tager ikke mange millisekunders kik på vores verden at se, at mennesker fødes med vidt forskellige forudsætninger. At vi i udgangspunktet er lige for Skaberen er en anden sag, men når det gælder livsvilkår, er uligheden uomgængelig. Nogle mennesker begynder livet i dyb fattigdom, andre i materielt trygge kår, nogle fødes med forfærdelige handicap, andre med et jernhelbred.

På sin vis handler menneskelig og politisk aktivitet om at bekæmpe de givne uligheder, fordi de opleves som uretfærdige. Lægevidenskab vil kompensere for sygdommes vilkårlige nedslag. Social- og velfærdspolitik er et forsøg på at rette op på materiel ulighed. Det samme gælder skat. Arbejde og virksomhed er den enkeltes og fællesskabets anstrengelse for at vinde den ulige kamp mod sult og død.

Den internationale hjælpeorganisation Oxfam offentliggør hvert år et såkaldt ulighedsindeks, og her er den uudtalte præmis, at ulighed altid er et onde - des mere ulighed, des værre. På årets liste ligger Danmark nummer et som landet med størst lighed, mens i hvert fald nogle udviklingslande er på vej til større lighed. Det fremgår imidlertid også, at uligheden er steget i Danmark det seneste årti, og det gøres til et selvstændigt problem. Organisationen mener ligefrem, at ”ingen lande i verden gør det specielt godt” med hensyn til at bekæmpe ulighed. Selv om det er rigtigt, at ekstrem økonomisk ulighed i sig selv bremser velstandsfremgang, giver det dog knapt mening at vurdere udviklingen med samme målestok i rige som i fattige lande. Det er heller ikke et fedt, om øget ulighed for eksempel mest skyldes, at de rigere bliver rigere, at de fattige bliver fattigere eller en kombination af de to udviklinger.