Kristeligt Dagblad mener: Måske er det tid til en omgang ny moralsk oprustning

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Rapport om sexkrænkelser i De Radikale viser, at partiet er sin egen værste fjende. De Radikale har været længe om at forstå, at det ikke er mere normopløsning, der efterspørges. I en grænseløs kultur sukker især mange unge efter netop grænser