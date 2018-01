Mafiametoder er uacceptable

Politikere skal stoppe bøller med loven. Ikke ved indsamlinger

Med lov skal land bygges, hedder det i Jyske Lov fra 1241. Når vi har et problem her til lands, løser vi det med andre ord ad lovgivningens vej. Det vil sige, at landets folkevalgte politikere skaber et flertal for et regelsæt, der skal løse udfordringen. Dernæst er det op til politi og domstole at sørge for, at politikernes beslutning effektivt føres ud i livet.

Og at vi har et alvorligt problem med bander og bøller i disse år er åbenlyst. Lovløsheden præger tilsyneladende visse områder af landet, hvor bander kræver ”beskyttelsespenge” af forretningsdrivende. Og betaler de ikke, risikerer de at få deres butik ødelagt. Spørg bare bageriejeren Ali Parnian fra Tingbjerg eller værtshusejeren Jane Pedersen fra Nørrebro i København, der i 2012 fik smadret sine ruder, da hun sagde nej til at betale.