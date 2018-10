Midt i en museumstid

Fantastisk med historisk interesse på museerne, men nybrud savnes

Efterårsferien og det lune vejr lokker mange danskere ikke kun ud i naturen, men også ind på museerne. Lige nu topper årets museumssæson med åbninger af en lang række markante udstillinger. Og det er både kunstmuseerne og de kulturhistoriske museer, der tiltrækker besøgende i stort tal.

På Vestkysten høster man frugterne af de lokale satsninger, der sidste år førte til åbninger af hele tre iøjnefaldende nye museumsbygninger: Vadehavscentret i Vester Vedsted, Tirpitz i Blåvand og Strandingsmuseum St. George i Thorsminde. Også kunstmuseerne er med en slidt metafor et overflødighedshorn denne sensommer: Glyptoteket i København viser Odilon Redon, Agnes Slott-Møller har indtaget ARoS i Aarhus, Jais Nielsen kan opleves på Clay i Middelfart, og Lousiana i Humlebæk sætter fokus på månens kulturhistorie – for blot at nævne fire af de aktuelle udstillinger, der har høstet mange anmelderroser her i avisen og i den øvrige presse. Tidligere på sæsonen strømmede publikum til Lundbye-udstilling i Kalundborg.