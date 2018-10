Ny dommer blev det legitime valg

Uden mere solide anklager mod Kavanaugh måtte han vinde

Udnævnelsen af Brett Kavanaugh til dommer i USA’s magtfulde højesteret bliver i det europæiske mediebillede udlagt som bevis for, at sort reaktion nu har overtaget supermagten, og at præsident Trumps plan om at forandre den lysende by på bakken til et formørket imperium er fuldført.

Denne fortælling har flere mangler. En af dem er, at nomineringen af Kavanaugh – reaktionær eller ej – har fulgt alle det åbne samfunds spilleregler. Denne avis har talrige gange understreget sin dybe skepsis over for Donald Trump, men han er demokratisk valgt, og hans promovering af den 53-årige jurist er sket fuldkommen legitimt. Efter mange dages kritisk debat og indgående senatshøringer har et flertal i Senatet i lørdags endeligt valgt ham til posten.

Det kunne alt sammen være ligegyldigt, hvis Kavanaugh som person indlysende var den forkerte til jobbet. Det har for eksempel alle tænkende amerikanere ment. Eller rettere, det er indtrykket, man må sidde tilbage med, hvis man alene har fulgt elektroniske nyhedsudsendelser om emnet. Her har man som altid haft svært ved at forholde sig til, at USA er et overvældende mangefacetteret land, ligesom det tilsyneladende ligger uden for de fleste mediers forståelsesramme, at støtter af Kavanaughs værdipolitiske konservatisme godt kan være velovervejede mennesker med humanistiske holdninger og omsorg for deres medborgere. Et flertal af de amerikanere, der synes godt om valget af Kavanaugh, kan næppe genkende sig selv som del af en antikvinde- og antihomo-bevægelse.