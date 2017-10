Østrig kan skabe bevægelse i EU

Det er godt, at østrigsk højreskred ikke længere straffes

Da Frihedspartiet blev det næststørste parti ved det østrigske valg i 1999 og efterfølgende juniorpartner i den borgerlige kansler Wolfgang Schüssels regering, lagde de 14 andre daværende EU-lande Østrig på is i syv måneder. Det skete for at udskamme den daværende FPÖ-leder Jörg Haiders fremmedfjendske retorik og romantisering af nazismen, men den stærkt symbolske straffeaktion førte blot til et øget østrigsk sammenhold og gav EU et omdømme som en emsig moralapostel. Det nærmede sig det groteske, da tre EU-vismænd i september 2000 konkluderede, at den østrigske regering – uden Haider i kabinettet – skam bakkede op om de europæiske værdier.

Ved søndagens valg blev Frihedspartiet ligesom for 18 år siden næststørst og fik med 27,1 procent af stemmerne endda et bedre valg, end den nu afdøde Haider gjorde dengang. Men denne gang er der ingen i Den Europæiske Union, der taler om sanktioner.

Ikke blot er EU travlt optaget af sine egne kriser med en Brexit i sigte. Den indvandrings- og islamkritiske kurs, som de seneste tre årtier har gjort Frihedspartiet til en central politisk aktør i Østrig, er efterhånden også blevet stueren i ganske mange EU-lande. Selvom tonen i FPÖ fortsat er ganske skinger, og partiet ligesom forbundsfællerne i Alternativ for Tyskland ved det nylige tyske valg paradoksalt nok høstede flest stemmer i områder med færrest indvandrere, så har den store flygtningetilstrømning fra 2015 hos mange europæiske vælgere efterladt så stor en følelse af kontroltab og bekymring for deres samfunds sammenhængskraft, at en stram udlændingepolitik i dag er blevet comme il faut.