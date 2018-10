Pas på ubalance i samfundsetikken

Når amatører dømmes og de store slipper, skader det retsfølelsen

Det kaldes asymmetri, når store årsager medfører små virkninger – og vice versa. Et aktuelt eksempel er samfundets håndtering af to typer af fusk. I den ene har nogle enkeltpersoners mangel på etik givet sig udslag i påstået misbrug af betroede stillinger i det offentlige. I den anden type har offentligt ansatte ledere eller mellemledere ved eklatant inkompetence eller anløben moral muliggjort det for regulære svindlere at suge enorme summer ud af fælleskassen.

Symmetrien burde vise sig i, at de store forsømmelser udløser store konsekvenser, mens de mindre forseelser, som muligvis ikke engang er regulære lovovertrædelser, men bare udtryk for dårlig dømmekraft, bedømmes tilsvarende mildt. Desværre er tendensen, at det forholder sig omvendt.

Hvis du som skattemedarbejder overser – eller vælger at overse – en gigantisk trafik med tilbagebetaling af ikke-betalt udbytteskat, er du relativt sikker på, at det aldrig vil medføre ubehageligheder for dig. Du kommer naturligvis ikke i fængsel. Faktisk er det stærkt usandsynligt, at affæren overhovedet påvirker din karriere. Ikke desto mindre har den danske del af skandalen anslået kostet os alle 12 milliarder kroner.

Hvis du derimod er hærchef, minister eller borgmester, kan du være ret sikker på, at hammeren falder anderledes kontant. Du mister hæder, ære eller job – typisk alle dele – hvis du gør dig skyld i noget, der kan udlægges som kammerateri, nepotisme eller bare lidt for rundhåndet omgang med offentlige midler. Vel at mærke en rundhåndethed, der allerhøjst løber op i hundrede tusinde kroners klassen. Det handler gerne om kontormøbler, håndværker-ydelser eller middage. Eller om at gøre vejen til et godt job lidt for nemt for sin ægtefælle.