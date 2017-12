Politikere skal tjene landet

Særinteresser uden blik for helhed udfordrer demokratiet

Danmark er et frit og åbent samfund, men ideologisk set er det ikke et liberalt land. Det har Liberal Alliance og partileder Anders Samuelsen nu erfaret på den hårde måde, og siden partiets både bemærkelsesværdige og forventelige retræte tirsdag aften har de måttet lægge ører til hård kritik og latterliggørelse. Det er berettiget, fordi Samuelsens taktiske brøler er åbenlys, og selvom han har forsøgt at appellere til menneskelig fejlbarlighed og almindelig syndsbevidsthed, må partiets vælgere undre sig over, hvordan partiledelsen forvalter den dyrebare kapital, som hedder tillid og troværdighed. Partiet bør tænke dybere over, hvordan en liberal dagsorden bedst forvaltes i et fællesskabs- og velfærdsorienteret land.