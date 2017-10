Pressefrihed i Europa udfordres

Dræbt journalist på Malta viser europæere, hvad de kan miste

En journalist henrettet med bilbombe inden for EU? Mange reagerede med vantro og forbløffelse, da det i denne uge kom frem, at den 53-årige blogger og journalist Daphne Caruana Galizia var blevet slået ihjel i Malta. Hun havde i længere tid være en kilde til irritation for flere maltesiske toppolitikere, som hun havde anklaget for at være korrupte. Ingen ved, hvorfor Galizia blev slået ihjel, men at drabet er politisk, er der næppe tvivl om.

Desværre er det ikke bare i Malta, at journalister er under pres. Uden for Europas grænser er pressefriheden i vanskeligheder. I Rusland er det gået fra slemt til værre. Tyrkiet, en Nato-allieret, har længe haft rekord i fængsling af journalister, men nu sætter landet også europæiske journalister i fængsel på parodiske anklager om terrorisme. I USA sidder en præsident, som for en uges tid siden sagde: ”Det er ærligt talt ulækkert, at pressen bare kan skrive, hvad den vil.”

Truslen er omfattende og alvorlig. Den model for meningsudveksling og politisk debat, som vi har kendt siden demokratiets indførelse i Vesten, er under pres. Det er stærke kræfter, der ønsker at stække de kritiske medier, som samtidig er økonomisk i defensiven i mange lande.

Den vestlige frihedsforståelse med vægt på mediers ret til at kritisere frit så ud til at brede sig efter kommunismens sammenbrud, men lige nu er det en mere autoritær politisk kultur med fokus på egen vinding, der har vind i sejlene.