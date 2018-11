Regionerne er det mindst ringe

Sundhedsvæsenet er ikke tjent med konstant usikkerhed

Landets fem regioner er i både overført og bogstavelig forstand en mærkelig størrelse. Et administrativt mellemlag, klemt inde mellem kommuner og stat, med ansvar for den dyreste post på velfærdssamfundets budget, sundhedsvæsenet, men uden ret til selv at opkræve og dermed stå direkte til ansvar for den skat, der finansierer selvsamme. De er demokratisk forankrede gennem folkevalgte regionsråd, men samtidig så store, at de færreste nok føler sig specielt tætte på deres regionspolitikere.

I det lys er det ikke underligt, at regionerne siden oprettelsen ved strukturreformen i 2007 har levet en usikker tilværelse, hvor forskel-lige Christiansborg-politikere med jævne mellemrum lufter tanken om at nedlægge dem. Og nu, hvor regeringen hævder at være på vej med ”den største sundhedsreform i 10 år”, er debatten aktuel igen, blandt andet med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservatives ønske om en nedlæggelse. Oppositionen er mere forbeholden, og det samme er Venstre, måske af hensyn til par-tiets bagland, som det blev beskrevet i en analyse i gårsdagens Kristeligt Dagblad.

Ser man bort fra alle de Christiansborg-politiske spilfægterier, bør et centralt spørgsmål dog besvares, før man nedlægger regionerne: Fungerer systemet?

Her er svaret faktisk, at regionerne med enkelte undtagelser opfylder alle de krav, der stilles. Eksempelvis kunne Kristeligt Dagblad tidligere på året beskrive, hvordan Sundheds-ministeriet – med opbakning fra flere eksperter og sundhedsøkonomer – i 2017 i en redegørelse konkluderede, at regionerne kunne dokumentere fremgang på to tredjedele af de nationale mål, regeringen har formuleret. Der er bestemt stadig mulighed for forbedringer i sundhedsvæsenet, men med skærpede politiske krav, implementeringen af flere kræftpakker og nedbragte ventelister oplever de fleste patienter et mere effektivt og hurtigere sundhedsvæsen end for for eksempelvis 10 år siden.