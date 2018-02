Rejs op dit hoved, al kristenhed

Kirkelig blufærdighed bunder dybere end i organisationskultur

Kan man være flov over at arbejde i en kirkelig organisation? Det kan man nok, hvis den har gjort noget i offentlighedens øjne pinligt, men sådan forholder det sig heldigvis ikke med de fleste af den slags organisationer her i landet. Tværtimod. Danmark er beriget med mange organisationer, skoler og virksomheder, som mere eller mindre direkte er knyttet til kirke og kristendom, og som ikke har meget at skamme sig over. Det gælder for eksempel Folkekirkens Nødhjælp. Den har som beskrevet i dagens avis i længere tid arbejdet bevidst med at få sine medarbejdere til at vedgå det kristne værdigrundlag. Ifølge generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen har det knebet for nogle af de 150 medarbejdere. Til familiefester har nogle af dem åbenbart følt det nødvendigt at undskylde sig med, at de da ikke var ”meget kristne”.