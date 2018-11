Sats mere på psykiatrien

Vækst i psykisk sygdom kræver politisk prioritering

Vi ved godt, at noget er galt. Psykiske lidelser gør livet svært for stadig flere danskere, som bliver ramt af depression, stress, angst og psykoser. Omkring en halv million mennesker tager antidepressiv medicin, og hver fjerde dansker rammes på et tidspunkt i sit liv af psykisk sygdom. Alligevel er psykiske lidelser stadig tabubelagt og for mange forbundet med skam.

Det er efter alt at dømme en del af forklaringen på, at psykiatrien fortsat er systematisk underprioriteret i det danske sundhedsvæsen, som professor og overlæge i psykiatri Merete Nordentoft påpeger i ny debatbog.

Det er blevet en smule bedre i de senere år, hvor politikerne har fundet penge til psykiatri-satsninger og sengepladser, men det er en dråbe i havet i forhold til omfanget af psykisk lidelse i dagens Danmark.

Hvis den aktuelle udvikling for alvor skal vendes, kræver det en helt anden indsats. Og det burde af indlysende eksistentielle og samfundsøkonomiske hensyn være i alles interesse.

Et ben her har at gøre med oplysning og aftabuisering. Det er afgørende, at især børn og unge i skoler og gymnasier, men også voksne får en større forståelse for, at psykisk sygdom har med krop og biologi at gøre på samme måde som fysiske lidelser, brækkede ben og ondt i ryggen. Den kulturelt indgroede opfattelse af den psykisk syge som et lidt sølle eksemplar, der ikke har kunnet løfte livets opgave, skal udfordres.