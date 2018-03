Sex og Samfunds solide selvmål

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Er Donald Trump det største problem for verdens kvinder?

Organisationen Sex og Samfunds seneste kampagne for homoseksuelles og kvinders rettigheder ligner et gedigent selvmål. Den er rettet mod en angivelig alliance af mørkemænd bestående af så vidt forskellige typer som pave Frans, USA’s præsident Donald Trump, Polens præsident Andrzej Duda, Egyptens præsident Abdel Fatah al-Sisi og Ruslands Vladimir Putin. Unægteligt en broget cocktail af ledere, hvis fællesnævner er, at de mere eller mindre direkte modarbejder adgangen til fri abort.