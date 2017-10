Sig undskyld til Godhavnsdrenge

Myndigheder og politikere bør tage ansvar for overgreb

Hvor længe skal myndigheder være ansvarlige for ugerninger begået mod borgere, som selvsamme myndigheder egentlig skulle drage omsorg for? Og er der i så fald tale om et moralsk ansvar, eller kan myndighederne i dag gøres juridisk og økonomisk ansvarlige for noget, der skete for måske 50, 100 eller 200 år siden?

Det er det svære etiske spørgsmål, som Østre Landsret i går blev konfronteret med. I retten sad nogle af de såkaldte Godhavns-drenge, der som børn på det nordsjællandske børnehjem Godhavn i perioden 1950-1975 blev tæsket, misbrugt og endda udsat for medicinske forsøg i et omfang, så flere senere begik selvmord, endte i alkohol- og stofmisbrug og i det hele taget har kæmpet for at finde en balance i livet.

Dette har dog ikke gjort indtryk på en række skiftende regeringer og socialministre, der som modpart i sagen har afvist Godhavns-drengenes ønske om en officiel undskyldning, også selvom de i dag aldrende ”drenge” har understreget, at det for dem ikke handler om erstatning, men om at få anerkendt den indiskutable uret, de blev udsat for. Men myndighederne kan i dag ikke tage ansvar for noget, der blev begået i en mere eller mindre fjern fortid, hvor regler, børnesyn og samfundet var helt anderledes end i dag, lyder det fra politikerne.

Politikernes afvisning giver god mening i mange sammenhænge. Man aner et politisk og juridisk kaos af undskyldninger og erstatningskrav på kryds og tværs af landegrænser og befolkninger, hvis en dansk regering anno 2017 som ønsket af flere eksempelvis skal stilles til ansvar for slaveriet på De Vestindiske Øer, for hvad så med stavnsbåndet eller det stockholmske blodbad?