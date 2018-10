Smuds-debat finder til Danmark

Prædikant Morten Kvist tillægges et homohad, han ikke har

Flere politikere har kritiseret, at prædikestolen i Slotskirken i København i dag betrædes af den grundtvigske valgmenighedspræst Morten Kvist fra de midtjyske Herning og Gjellerup Valgmenigheder. Det sker under den åbningsgudstjeneste, der hvert år holdes, når Folketinget begynder et nyt politisk år. SF har helt valgt at boykotte gudstjenesten som parti, og det samme har den socialdemokratiske næstformand Mogens Jensen.

For 10 år siden har præsten sagt, at der må være grænser, da debatten gik om homoseksuelles ret til at blive plejeforældre til børn. ”Hvad med de pædofile? Har de også rettigheder?”, spurgte han dengang noget klodset. Det er på baggrund af dette 10 år gamle citat, at forargelsen har rejst sig.

Konflikten er tankevækkende. Præsten siger selv, at han gerne vier homoseksuelle i dag. Han har altså ikke den fjendtlige holdning til homoseksuelle, som politikerne tillægger ham. Morten Kvist har sågar tilbudt at vie sin homoseksuelle menighedsrådsformand, som det står andetsteds i avisen i dag. Han mener blot, at børn har bedst af at have både en far og en mor. Et synspunkt, der bør være plads til i en dansk offentlighed.