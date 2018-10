Sov sødt, barnlille

Dybt godnat, når virksomheder bevidst konkurrerer mod søvn

Det siges, at en af de mest brutale og effektive torturmetoder gennem historien har været systematisk at forhindre folk i at sove. Efter et antal dage helt uden søvn og hvile knækker mennesker sammen, tilstår, bekender eller gør, hvad det nu har været målet at opnå for udøverne af torturen. Mennesker er ikke robotter eller maskiner, der kan køre uafbrudt døgnet rundt. Søvn skal der til.

Søvn giver nye kræfter. Under søvnen gendannes celler i hjernen. Dagens indtryk bearbejdes under søvnen. Mangel på søvn kan både skabe og være symptom på stress. Det er i længden simpelthen livsfarligt ikke at sove.

Og derfor er det også meget langt ude, når en international magtfuld medievirksomhed som Netflix tilsyneladende med fuldt overlæg begynder at konkurrere med og mod menneskers nattesøvn. Med en stribe smarte teknologier har netop Netflix gjort det særdeles let og gnidningsfrit som seer og bruger af tjenesten at fortsætte og fortsætte og fortsætte med at se videre. Til langt ud på natten. Som selskabets direktør Reed Hastings er citeret for i dagens avis: