Kristeligt Dagblad mener: Højere straf og bilkonfiskation bør bremse vanvidsbilismen

Politiet har anført, at der er en kobling mellem bandemiljøet og vanvidsbilisme, og leasing af de dyreste biler gør det overkommeligt selv for unge mennesker at få adgang til dem, skriver Henrik Hoffmann-Hansen

En af de mange uheldige konsekvenser af covid-19-krisen er, at regeringen i foråret måtte udskyde en lovpakke mod den såkaldte vanvidsbilisme. Den skal i stedet behandles dette efterår. I mellemtiden har der desværre været nye eksempler på, at unge mænd – sådan nogle er det stort set altid – kører voldsomt meget for stærkt i store såkaldte muskelbiler til fare for andre menneskers liv og førlighed. I juni måned måtte tre mennesker for eksempel lade livet i Bogense, da en 26-årig mand med alkohol i blodet mente, at det var i orden at køre mindst 154 kilometer i timen i sin Porsche Cayenne ved et vejkryds. Til overmål stak han af fra ulykkestedet, men alligevel blev han for nylig idømt blot tre års fængsel samt frakendelse af kørekortet i ti år for forseelsen.

Strafferammen er i skærpende tilfælde otte år, men som på så mange andre områder udnyttede domstolen slet ikke rammen, for der skal jo altid være plads til, at der kan ske noget endnu værre. Hvad det så end måtte være. Straffen i den konkrete sag ligger på niveau med, hvad der er dømt i tilsvarende sager tidligere. Regeringen lægger op til at skærpe straffene for vanvidskørsel, og det er muligt, at man på den måde kan tvinge domstolene til at forhøje straffeniveauet.

Nok så vigtigt er at begrænse de uansvarlige bilisters adgang til de store og dyre biler, der kan køre meget hurtigt og anrette store skader. Politiet har anført, at der er en kobling mellem bandemiljøet og vanvidsbilisme, og leasing af de dyreste biler gør det overkommeligt selv for unge mennesker at få adgang til dem. For at komme det til livs vil regeringen give politiet mulighed for at beslaglægge enhver bil, der har været involveret i vanvittig kørsel. Med andre ord bliver det leasingsselskabets problem, hvis det lejer en af sine muskelbiler ud til en vanvidsbilist, for kører vedkommende galt eller bliver stoppet for sin afsindige kørsel, mister selskabet sin bil. Justitsminister Nick Hækkerups (S) argument for det vidtgående forslag er, at det vil give selskaberne et ”incitament” til ikke at leje biler ud til vanvidsbilisterne.

Retssikkerhedsmæssigt er det dog ikke helt så enkelt. I hvert fald i førstegangstilfælde er det meget svært for et udlejningsselskab at vide, at netop denne lejer har tænkt sig at sætte sig ind i bilen og køre vanvittigt. Der kan også være et problem, hvis selskabet lejer bilen ud til en fredelig ældre pensionist, der viser sig at være en stråmand, som mod betaling låner bilen videre til en ung, vred mand. Ligesom det heller ikke virker helt retfærdigt, hvis en bilejer skal miste sin bil, fordi naboens søn er stukket af med den og har kørt nogen ned.

De betænkeligheder til trods bør man gøre det langt sværere for især unge at lease, leje eller låne de største biler, som giver mest status, og som kan forvolde de værste ulykker. Her er det næppe muligt at komme uden om, at nogle biler må konfiskeres.