Svanesang for systemet Merkel

Partipolitisk ballade om ny tysk regering rammer også kansleren

Stabilitet frem for alt. Det har været Angela Merkels ultimative målsætning, efter at hun for efterhånden 20 uger siden hev en yderst snæver valgsejr i land for sit kristeligt demokratiske CDU. Da det i sidste uge omsider lykkedes den fungerende forbundskansler at få forhandlet et regeringsgrundlag på plads ned til mindste detalje med socialdemokraterne i SPD og CDU’s bayerske søsterparti, CSU, betegnede hun de 177 sider som et ”godt grundlag for en stabil regering”.