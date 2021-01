Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Der kan være flere forklaringer på, at psykiatrien selv i 2021 behandles stedmoderligt. Men det er formentlig sandt, at der også i dag er mere stigma ved at lide af skizofreni end af en hjertesygdom