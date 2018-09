Tak for et mere fokuseret DR

DR bør genskabe æren ved sin demokratiske rolle

Da DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, i går på et pressemøde skulle redegøre for, hvordan den første store bid af de pålagte besparelser skal føres ud i virkeligheden, var især en kommentar ganske sigende for, hvad der i sig selv har ført til besparelserne. For når DR nu nedlægger flere kanaler og sammenlægger andre, er det ifølge DR-chefen udtryk for, at et politisk flertal ”har besluttet, at der skal være mindre public service”.

Den analyse holder dog kun, hvis man netop måler public service i kvantitet, i antallet af kanaler og sendeminutter, men ser bort fra det væsentligste element i public service: indholdet.

For når et politisk flertal tidligere på året enedes om at skære 20 procent af DR’s budget over fem år, er det jo ikke ud fra ønsket om mindre public service. Tværtimod, for som kulturminister Mette Bock (LA) meget præcist replicerede, da DR’s generaldirektør i en debatudsendelse sagde, at besparelserne ville føre til et andet DR: ”Jamen, det er jo meningen, Maria Rørbye Rønn!”.

DR skal kort sagt gentænke sin eksistensberettigelse som en central demokratisk institu-tion, hvilket – trods halvskingre udsagn om ”massakre” og ”trumpske tilstande” – bestemt er muligt med et budget, der efter besparelserne stadig vil lyde på cirka tre milliarder kroner.

Allerede i dag er DR jo kendetegnet ved på alle platforme at tilbyde en lang række relevante og vigtige programmer, produceret af vidende og dedikerede medarbejdere.