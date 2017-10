Uden for fællesskabet

For mange er på social støtte. Hvad med hjælp til familierne?

Et svimlende stort antal mennesker i Danmark er parkeret på offentlige ydelser uden for det fællesskab, som især arbejdspladserne byder på. Hver syvende dansker – næsten 400.000 – i den arbejdsdygtige alder er på langvarige offentlige ydelser.

Trods en endeløs række af reformer i både arbejdsmarkedspolitikken og socialpolitikken er det kun lykkedes at bringe det tal en smule ned over de seneste årtier. En del af dem kan ikke arbejde. De er psykisk syge, sårbare, skrøbelige eller på anden måde for svage til at være på en almindelig arbejdsplads, og en del af dem er førtidspensionister. Men mange af de øvrige er langtidsledige, og mens antallet af indvandrere på langvarig offentlig støtte er faldet en smule, stiger antallet af ufaglærte på støtten.

Det er først og fremmest en menneskelig ulykke. Det er skadeligt at blive marginaliseret, og den negative sociale arv har det med netop at gå i arv. Men det er også en stor økonomisk belastning for samfundet. Den arbejdende del af befolkningen skal betale mere i skat for at finansiere de mange, der ikke arbejder, og udgifterne til plejehjem, hospitaler og skoler kommer under pres, når skatten skal gå til de mange på overførselsindkomst.

Den økonomiske vismandsrapport, der blev offentliggjort i sidste uge, fokuserer på netop denne gruppe af såkaldt langvarigt forsørgede mennesker. Man kan spørge, om 400.000 langvarigt forsørgede er mange eller få, og om det overhovedet kan lade sig gøre at få flere af dem i arbejde. Økonomiprofessor Nina Smith opfordrede sidste år til at opgive det, men det vil være en fallit for det danske samfund, hvis det sker. Der er skrevet endeløse rækker af bøger og rapporter om dansk socialpolitik, og for nylig udkom den tidligere direktør for Socialstyrelsen Knud Aarup med sin spændende bog om emnet, som bærer titlen ”Fra udenforskab til fællesskab”.