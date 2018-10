Udsatte skal ikke betale for svindel

Politikere og embedsmænd skal tage ansvaret for millionsvindel

Hovedpersonen i den kulørte svindelsalg i Socialstyrelsen er naturligvis den 64-årige kvinde, som mistænkes for at have svindlet sig til et luksusliv med dyre biler, elegante rideheste og safariejendomme i Sydafrika.

Men når det kunne komme så vidt, kan det kun forklares med et årelangt svigt i hele det satspuljesystem, hvorfra de 111 millioner kroner forsvandt over en periode på 16 år. Et svigt, der burde give røde ører hos Rigsrevisionen, embedsmænd og de 11 skiftende ministre, der i perioden 2002-2018 havde ansvaret for satspuljen.

I det lys virker det absurd, at de første, der personligt rammes af svindlen, er landets hjemløse, handicappede, ensomme og andre grupper af udsatte. For det er jo netop konsekvensen, når Socialstyrelsen i forsøget på at rydde op i rodet midlertidigt har valgt at ”lukke det tilskudsadministrative system ned”, som det lyder, hvilket betyder, at de tilskudsberettigede organisationer må vente med de månedlige tilskud, de er blevet lovet.

Naturligvis skal der nu lukkes for yderligere misbrug af systemet. Men det burde være muligt at gøre dette på en måde, hvor det ikke er samfundets mest udsatte grupper, der betaler prisen.

En stor del af de foreninger, der modtager støtte fra satspuljen, hopper økonomisk fra tue til tue. De har ikke en stor formue at tære på, når den månedlige udbetaling udebliver, deres medarbejdere får ikke tårnhøje lønninger, og de får bestemt ikke gyldne håndtryk i millionklassen, når de dummer sig, som man kan se det hos offentlige og private virksomheder. Det er derimod mennesker, der bruger ganske mange timer på kirkeligt, socialt og humanitært arbejde, fordi de føler en forpligtelse til at hjælpe.