Udsigten er god på toppen

Norges litteratur er på højeste niveau. Der er inspiration at hente

Kigger man på aktuel norsk litteratur, er der én ting, der slår betragteren: mangfoldigheden. Det er slet og ret imponerende, hvor vidtrækkende den nye prosa fra Norge er.

Stilistisk spænder den nye litteratur fra Johan Harstads enormt lange roman om en ung mands rejse fra Norge til USA, ”Max, Mischa og Tet-offensiven”, til Roskva Koritzinskys korte og komprimerede novellesamling ”Jeg har endnu ikke set verden”. Fra den brede pensel til det korte udtryk. Begge bøger anmeldes i dagens avis, hvor hele Bøger&Kultur-sektionen er viet ny norsk litteratur.

Af dagens dækning fremgår det også, at norsk litteratur på et tematisk, og ikke kun stilistisk, niveau er uhyre mangfoldig. Norske forfattere skriver både om den nære kernefamilie og det fjerne udland. Én tendens er således ”barselslitteratur”, ligesom flere forfattere har gjort det allermest intime til genstand for den allerstørste eksponering. Samtidig er der succesforfatteren Edvard Hoem (interviewet her i avisen for nylig), som har stor succes med en romanserie om den historiske norske udvandring til USA, hvor første bind, ”Høstkarl i himlen”, netop er udkommet på dansk.

Også når man kigger på historien, må man sige, at norsk litteratur er mangfoldig og i en vis forstand altid har været i front. Knut Hamsun fornyede litteraturen på samme tid, som Edvard Munch revolutionerede maleriet. Begge vendte de blikket indad og skildrede det menneskelige sjæleliv frem for samfundets sociale orden, som mange forfattere indtil da havde skrevet om. Efter ”Sult” og ”Skriget” blev norsk kulturliv aldrig det samme igen; nu var kunsten blevet moderne, og Norge stak i statusmæssig forstand af. Nu, godt 100 år efter, er de stadig på toppen.