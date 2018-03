Udvist til Lolland

Ingen ghettoplan vil kunne opveje årtiers kollektive svigt

Det mest rigtige, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde, da han i går fremlagde regeringens såkaldte strategi mod ghettoer, ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”, var, at der er sket et kollektivt svigt. Svigtet består i, at de mange forudgående og tilsvarende ghettoplaner ikke har hjulpet nævneværdigt. Det må få alle til at spørge sig selv: Kan det skyldes, at opgaven er uløselig? Eller at politikerne har stillet de forkerte spørgsmål og derfor er kommet med de forkerte svar? Eller begge dele?